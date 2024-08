La partenza della BluOrobica: «Possiamo fare veramente bene, c’è molto ottimismo»

«Simoncelli e Markovic, due top»

Fiducioso il presidente Paolo Andreini : «Abbiamo inserito due giocatori senior top come Alexander Simoncelli e Ljubisa Markovic , mentre a livello under abbiamo puntato ad ampliare la rotazione, migliorando al contempo la qualità. Abbiamo quattro lunghi veri e un gruppo che ci auguriamo che in futuro possa avere sbocchi importanti, in primis a Treviglio. Sia all’interno che all’esterno della società si percepisce un grande ottimismo: dovrà essere confermato dai risultati».

Simoncelli e Markovic sono stati i giocatori più forti della finale playoff della scorsa stagione in B Interregionale fra BB14 e Fidenza: il primo, leader delle ultime due stagioni nella BB14, può giocare play, guardia e in certi frangenti da ala piccola, mentre Markovic, ex Fidenza, è un centro vero di 212 cm per 130 kg, capace di giocare per la squadra e di realizzare sia dal «pitturato» che dalla media e anche da oltre l’arco.