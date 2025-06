La «Sei giorni di enduro» torna a Bergamo: 700 piloti dal 22 al 29 agosto

Dal 22 al 29 agosto in Fiera

«L’assegnazione a Bergamo e alle sue Valli della Sei giorni di enduro - ha detto Federica Picchi - rappresenta un traguardo di grande prestigio per la Lombardia e per tutto il nostro sistema sportivo. Questa manifestazione, tra le più antiche e affascinanti del panorama motociclistico mondiale, coniuga eccellenza agonistica, radicamento territoriale e visibilità internazionale. È un evento che restituisce pienamente il senso dello sport come motore di sviluppo, come leva di promozione turistica e come occasione concreta di valorizzazione delle competenze locali».

Previsti 20mila arrivi a Bergamo

La «Sei giorni di enduro 2025» è già stata definita l’edizione dei record: per la terza volta in provincia di Bergamo (le altre due nel 1968 e nel 1986, in entrambe le occasioni a San Pellegrino) vedrà gareggiare 33 nazionalità rappresentate 700 piloti 6 continenti 20 squadre nazionali (18 junior e 9 femminili), 178 squadre non professionisti , di moto club (77 per cento degli iscritti non professionisti ). Coinvolti anche 4.000 addetti ai lavori e previsti 20.000 arrivi sul territorio con oltre 200.000 spettatori lungo il percorso. «Bergamo è internazionale - ha sottolineato l’assessore Paolo Franco - poi questo è uno sport importantissimo di tradizione e di passione. In questo caso il grazie va al Motoclub Bergamo e a chi ha creduto in lui perché portare la competizione nella città di Bergamo vuol dire fare promozione turistica e farla in un modo ecosostenibile. Poi io sono originario della Valseriana, vengo da Vertova, terra di campioni e quindi anche questa volta il tifo lo farò per tutti gli italiani, per tutti gli atleti in campo, ma con la speranza di vedere Morettini e Verzeroli in testa alle classifiche».