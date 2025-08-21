Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 21 Agosto 2025

La sfida di Lorini: «A 65 anni corro la Sei Giorni con mio figlio»

MOTOCICLISMO. Il primario rianimatore dell’Ospedale Papa Giovanni sarà in gara per la quarta volta nell’Olimpiade dell’enduro: «Una gara dal fascino unico, un evento di livello mondiale che mette insieme professionisti e dilettanti. L’obiettivo? Arrivare in fondo. E dimostrare che a quest’età si possono fare ancora tante cose».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La squadra del Moto Club Careter Testori alla Sei Giorni di enduro 2025 che prenderà il via sabato 24 agosto: da sinistra Roberto Pievani, il dottor Luca Lorini (primario al Papa Giovanni) e Andrea Lorini
La squadra del Moto Club Careter Testori alla Sei Giorni di enduro 2025 che prenderà il via sabato 24 agosto: da sinistra Roberto Pievani, il dottor Luca Lorini (primario al Papa Giovanni) e Andrea Lorini

Tra i partecipanti alla 99ª Sei Giorni Internazionale di enduro, considerata l’Olimpiade della disciplina motociclistica, in programma a Bergamo da domenica 24 a venerdì 29 agosto, i sarà anche il dottor Luca Lorini, 65 anni, dal 2002 direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In prima linea durante le settimane tragiche della Pandemia da Covid 19 nel 2020, Lorini è grande appassionato e praticante di enduro (disciplina nella quale ha gareggiato a livello agonistico dai 16 ai 19 anni), ed è grande amico del campionissimo della specialità Alessandro Franco Gritti, col quale ama allenarsi e col quale ha partecipato alla Sei Giorni di Navarra del 2016, in Spagna.

«Se quando gareggiavo, da ragazzo, mi avessero detto che un giorno avrei disputato una Sei Giorni a Bergamo, a 65 anni e con mio figlio, lo avrei ritenuto impossibile»

Per Lorini sarà la quarta Sei Giorni, in sella da una Ktm 250 4 tempi con l’obiettivo è arrivare sino in fondo nel terzetto schierato dal Moto Club Careter Testori con il figlio Andrea (pure lui medico) e con Roberto Pievani. «Se quando gareggiavo, da ragazzo, mi avessero detto che un giorno avrei disputato una Sei Giorni a Bergamo, a 65 anni e con mio figlio, lo avrei ritenuto impossibile» racconta il primario, che spiega così il senso di questa sua sfida: «È il tentativo di un uomo normale di 65 anni, non di un campione, che può arrivare a una manifestazione sportiva di così alto livello tecnico e agonistico: vuol dire che a quest’età anni si è ancora giovani e che si possono fare tante cose».

Una gara dal fascino unico, per Lorini, perché «questa è l’unica competizione di caratura mondiale che permette di vedere insieme, nella stessa gara, sia professionisti sia dilettanti».

Bergamo
sport
Motociclismo
Enduro
alessandro franco gritti
Luca Lorini
Roberto Pievani