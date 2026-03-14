«La squadra mi è piaciuta». Palladino: niente polemiche, non parlo di arbitri
IL DOPO PARTITA. «Questo è un grande gruppo, che tira da quattro mesi. Chiedo tanto e voglio ringraziare pubblicamente la squadra». Mister Palladino commenta il pareggio e taglia corto sulle polemiche.
«Gli episodi? Io non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri». Taglia corto Raffaele Palladino sulle polemiche esplose dopo il pari di Krstovic con l’Inter a San Siro. Soddisfatto il tecnico anche per essersi riscattato dopo il 6-1 da parte del Bayern Monaco.
«Mi è piaciuta la risposta della squadra dal punto di vista mentale. Potevano esserci degli strascichi - dice a Dazn - e invece la squadra ha reagito bene. Mi è piaciuta l’intensità, lo spirito di chi è subentrato, ha messo dentro grande energia. Questo è un grande gruppo, che tira da quattro mesi. Chiedo tanto e voglio ringraziare pubblicamente la squadra».
«Quelli che subentrano danno sempre grande energia: Ederson, Krstovic, abbiamo recuperato De Ketelaere, Hien, Sulemana»
«Siamo cresciuti durante la partita. Nel primo tempo volevamo restare leggermente più bassi e giocare in transizione, ma non abbiamo sfruttato i contropiedi che l’Inter ci concedeva. Sapevo che l’inerzia della partita poteva cambiare. Quelli che subentrano danno sempre grande energia: Ederson, Krstovic, abbiamo recuperato De Ketelaere, Hien, Sulemana. Sono soddisfatto, felice, la squadra continua a crescere e la nostra forza è la panchina», conclude Palladino.
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