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Sport / Bergamo Città Sabato 14 Marzo 2026

«La squadra mi è piaciuta». Palladino: niente polemiche, non parlo di arbitri

IL DOPO PARTITA. «Questo è un grande gruppo, che tira da quattro mesi. Chiedo tanto e voglio ringraziare pubblicamente la squadra». Mister Palladino commenta il pareggio e taglia corto sulle polemiche.

Redazione Web
Redazione Web
Mister Palladino durante Inter-Atalanta
Mister Palladino durante Inter-Atalanta

«Gli episodi? Io non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri». Taglia corto Raffaele Palladino sulle polemiche esplose dopo il pari di Krstovic con l’Inter a San Siro. Soddisfatto il tecnico anche per essersi riscattato dopo il 6-1 da parte del Bayern Monaco.

«Mi è piaciuta la risposta della squadra dal punto di vista mentale. Potevano esserci degli strascichi - dice a Dazn - e invece la squadra ha reagito bene. Mi è piaciuta l’intensità, lo spirito di chi è subentrato, ha messo dentro grande energia. Questo è un grande gruppo, che tira da quattro mesi. Chiedo tanto e voglio ringraziare pubblicamente la squadra».

«Quelli che subentrano danno sempre grande energia: Ederson, Krstovic, abbiamo recuperato De Ketelaere, Hien, Sulemana»

«Siamo cresciuti durante la partita. Nel primo tempo volevamo restare leggermente più bassi e giocare in transizione, ma non abbiamo sfruttato i contropiedi che l’Inter ci concedeva. Sapevo che l’inerzia della partita poteva cambiare. Quelli che subentrano danno sempre grande energia: Ederson, Krstovic, abbiamo recuperato De Ketelaere, Hien, Sulemana. Sono soddisfatto, felice, la squadra continua a crescere e la nostra forza è la panchina», conclude Palladino.

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