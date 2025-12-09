La stella di Negroni brilla in Fesa Cup: esordio con trionfo in Slovenia

Il successo del 20enne di Clusone arriva dopo la caduta nella sprint skating di apertura e il 18° posto nella cronometro in alternato. «Sono felicissimo, ho avuto buone sensazioni e questa è la cosa più importante. Spero di confermare lo stato di forma per la prossima tappa a St. Ulrich (in Austria, 19-20 dicembre, ndr) e dopo la pausa natalizia», ha detto Davide che ha preceduto lo svizzero Wigger e il francese Cullet Calderini chiudendo in 20’16’’5.