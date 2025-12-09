Sport / Bergamo Città
Martedì 09 Dicembre 2025
La stella di Negroni brilla in Fesa Cup: esordio con trionfo in Slovenia
SCI NORDICO. Al debutto nella tappa del circuito continentale, il 20enne di Clusone s’impone nell’individuale in tecnica libera che ha chiuso la tre giorni di Planica. «Felicissimo, ora voglio continuare così». Prova opaca di Bellini.
Una stella seriana brilla nel cielo dello sci nordico azzurro. Alla vigilia aveva detto di non porsi obiettivi ma al debutto nella Fesa Fis Continental Cup di sci nordico Davide Negroni si lascia tutti alle spalle nell’individuale in tecnica libera che ha chiuso la tappa di Planica, in Slovenia.
Il successo del 20enne di Clusone arriva dopo la caduta nella sprint skating di apertura e il 18° posto nella cronometro in alternato. «Sono felicissimo, ho avuto buone sensazioni e questa è la cosa più importante. Spero di confermare lo stato di forma per la prossima tappa a St. Ulrich (in Austria, 19-20 dicembre, ndr) e dopo la pausa natalizia», ha detto Davide che ha preceduto lo svizzero Wigger e il francese Cullet Calderini chiudendo in 20’16’’5.
Prova opaca invece per la clusonese Martina Bellini, che ha chiuso al 14°, al 16° e al 23° posto nelle gare disputate. «Era un’occasione da sfruttare, ma ci riproverò», assicura Martina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA