L’AlbinoLeffe piega il Novara: è sesto Top e flop del calcio provinciale

Sogni di gloria e di provare a giocarsela con le prime della classe. Prosegue l’ottima annata dell’AlbinoLeffe, che piega 1-0 il Novara e si assesta al 6° posto, ma ad un solo punto dal 4° in una lotta playoff sempre più accesa in Serie C.

In Serie D è sempre tempo di alti e bassi per le bergamasche del girone . La vittoria più importante è quella del Villa Valle, che piega con un contestato rigore il Brusaporto (2-1) nel derby di giornata. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca lo conquistano Caravaggio (1-1 con il Levico Terme), la Tritium (1-1 con il Sondrio) e il Ponte San Pietro (2-2 con la Castellanzese), mentre non è stata giornata per Virtus Ciserano Bergamo (2-1 dal Seregno) e Scanzorosciate (1-0 dalla Folgore Caratese).

Grandi emozioni anche in Eccellenza, dove il Telgate ha mancato l’occasione di andare in fuga, in una giornata che ha comunque sorriso alla capolista : 1-1 contro il Darfo Boario e tante grazie alla Forza e Costanza, che sogna i playoff pareggiando proprio contro il Lumezzane 2° (0-0). Nella lotta salvezza del girone C l’Atletico Chiuduno Grumellese risponde presente: 0-1 in casa del Vobarno e le speranze aumentano.