L’Atalanta acquista Ahanor: 20 milioni per l’esterno mancino

L’Atalanta ha chiuso col Genoa l’acquisto a titolo definitivo di Honest Ahanor . L’esterno mancino classe 2008, che sosterrà le visite mediche domani, mercoledì 2 luglio, arriva per 15 milioni più 5 di bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. Ahanor sostituisce di fatto Matteo Ruggeri , che va all’Atletico Madrid per 18 milioni di euro più di 2 di bonus, lasciando i nerazzurri, squadra in cui è cresciuto, dopo 109 presenze, 2 reti e 10 assist.