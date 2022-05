L’Atalanta adesso è più vicina all’Europa. Il ko della Fiorentina favorisce i nerazzurri

Vincendo la Fiorentina (59 punti) sarebbe diventata irraggiungibile per l’Atalanta (59, ma con le sfide dirette a sfavore), la partita di Marassi sembrava favorevole alla Viola perché la Sampdoria si era salvata aritmeticamente domenica 15 per effetto del ko del Cagliari contro l’Inter. I nvece i blucerchiati, come liberati psicologicamente, hanno disputato un fior di prestazione, mentre la Fiorentina è stata letteralmente inesistente , tanto che ha segnato il gol della bandiera con Gonzalez su rigore al 44’ st sul risultato di 4-0 (16’ pt Ferrari, 30’ pt Quagliarella, 26’ st Thorsby, 38’ st Sabiri).