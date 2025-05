L’Atalanta avrebbe proposto a Gasperini il rinnovo fino al 2027. Il mister: «Si deciderà quando potremo parlarne»

Dopo aver raggiunto la quinta qualificazione alla Champions League grazie alla vittoria ottenuta contro la Roma, il club e il tecnico si sono incontrati per capire se proseguire o meno il rapporto: nelle scorse settimane lo stesso Gasperini aveva confermato che non ci sarebbero stati ulteriori rinnovi, ma ad oggi non si esclude una possibile apertura da parte del tecnico di Grugliasco.



Secondo quanto si apprende, il tecnico dell’Atalanta, attualmente in scadenza nel 2026, vorrebbe un ulteriore anno di contratto con la rassicurazione riguardo alla prossima finestra di mercato. La palla passa al tecnico, che dovrà decidere se restare o meno a Bergamo.