L’Atalanta e il brutto scivolone di Torino

Certo le assenze non sono di poco conto ma nessuno poteva prevedere il «patatrac» piemontese con la squadra in palese difficoltà per tutta la gara. Ora anche la classifica langue e l’ottavo posto certo non è una posizione abituale, almeno da quando c’è Gasperini al timone. Meno male che siamo ancora all’inizio della stagione e c’è tempo e possibilità di invertire la tendenza. Già dalla prossima gara bisogna scendere in campo con la nota cattiveria e tensione agonistica per poter sperare di arrivare a qualche risultato positivo. Non possiamo, infine, non fare i complimenti a Duvan Zapata per la doppietta realizzata e per le lacrime di gioia di fine partita, che la dicono lunga sulla sensibilità del colombiano, già più volte dimostrata nella lunga e vincente permanenza a Bergamo.