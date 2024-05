L’Atalanta: «Grazie a tutti, la prossima settimana una festa con i tifosi»

Una festa con i tifosi per celebrare la vittoria dell’Atalanta in Europa League «sarà organizzata la prossima settimana». Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale: «Quello ottenuto ieri sera a Dublino – scrive la società – è un traguardo storico che l’Atalanta vuole celebrare con tutti i suoi tifosi, per questo sta organizzando per la prossima settimana un momento di festa: il programma dell’evento verrà reso noto nei prossimi giorni. In attesa di festeggiare tutti insieme, grazie di cuore a tutti i tifosi per la loro passione ed il loro grande attaccamento! Sempre Forza Atalanta!!!».