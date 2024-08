L’Atalanta perde ancora: sonoro 3-0 a casa del St.Pauli

Finisce 3-0 una partita strana, che l’Atalanta ha dominato per un tempo crollando in 10’ di follia nella ripresa. La squadra nerazzurra, che in avanti si è mossa bene e ha avuto il solo torto di non concretizzare le tante occasioni create, ha mostrato invece ancora una volta le preoccupanti lacune difensive già evidenziate ad Alkmaar e Parma nelle prime due amichevoli stagionali. E il Real che compare all’orizzonte (fra cinque giorni a Varsavia per la Supercoppa) adesso mette davvero paura.