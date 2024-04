L’Atalanta ricorda Ruggeri: «Ivan sempre nei nostri cuori»

«Gli anni passano, ma il suo ricordo è più che mai vivo, così come è immutato l’affetto di tutta l’Atalanta. Ivan Ruggeri sempre nei nostri cuori» così il club nerazzurro lo ricorda sul proprio sito.

L’ex presidente dell’Atalanta è morto all’età di 68 anni il 6 aprile 2013 dopo oltre cinque anni di malattia. Colpito da emorragia cerebrale il 16 gennaio 2008, non si è più ripreso. Amava l’Atalanta, le maggiori soddisfazioni durante la sua presidenza sono state la finale di Coppa Italia 1995-1996 (persa contro la Fiorentina), l’ottimo campionato di Serie A 2000-2001 in cui l’Atalanta si classificò al settimo posto, oltre al record di punti in Serie A della stagione 2006-2007, nella quale la società ottenne il diritto a partecipare alla Coppa Intertoto salvo poi rinunciarvi.