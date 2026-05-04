L’Atalanta riprende a lavorare: Bernasconi unico assente

L’Atalanta si appresta ad affrontare le ultime tre partite di campionato contro Milan, Bologna e Fiorentina, a cominciare dalla sfida di domenica 10 maggio a San Siro alle 20,45 contro i rossoneri di Massimiliano Allegri: per l’occasione la formazione di Raffaele Palladino potrebbe tornare, dal primo minuto, al 3-4-2-1 più classico e non col doppio centravanti. Dunque con due trequartisti, con ipotesi De Ketelaere - Raspadori , alle spalle di Krstovic . Scamacca resta comunque in ballottaggio col montenegrino per il ruolo di centravanti titolare.

Nessun nuovo infortunio dopo il Genoa

Dalla ripresa degli allenamenti a Zingonia di lunedì 4 maggio - dopo la domenica di riposo seguita allo 0-0 casalingo col Genoa - nessuna news dall’infermeria: l’unico assente della truppa nerazzurra è l’esterno Bernasconi, la cui stagione è già finita, e che anche lunedì ha proseguito con le terapie per recuperare dalla lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.