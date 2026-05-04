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Sport / Bergamo Città Lunedì 04 Maggio 2026

L’Atalanta riprende a lavorare: Bernasconi unico assente

CALCIO. Per la partita di domenica 10 maggio alle 20,45 sul campo del Milan Palladino dovrebbe tornare al 3-4-2-1, con ballottaggio fra Krstovic e Scamacca.

Redazione Web
Redazione Web
L’Atalanta riprende a lavorare: Bernasconi unico assente
Gli attaccanti Gianluca Scamacca (a sinistra) e Nikola Krstovic: contro il Milan uno dei due dovrebbe tornare a sedersi in panchina
(Foto di Afb)

Zingonia

L’Atalanta si appresta ad affrontare le ultime tre partite di campionato contro Milan, Bologna e Fiorentina, a cominciare dalla sfida di domenica 10 maggio a San Siro alle 20,45 contro i rossoneri di Massimiliano Allegri: per l’occasione la formazione di Raffaele Palladino potrebbe tornare, dal primo minuto, al 3-4-2-1 più classico e non col doppio centravanti. Dunque con due trequartisti, con ipotesi De Ketelaere-Raspadori, alle spalle di Krstovic. Scamacca resta comunque in ballottaggio col montenegrino per il ruolo di centravanti titolare.

Nessun nuovo infortunio dopo il Genoa

Dalla ripresa degli allenamenti a Zingonia di lunedì 4 maggio - dopo la domenica di riposo seguita allo 0-0 casalingo col Genoa - nessuna news dall’infermeria: l’unico assente della truppa nerazzurra è l’esterno Bernasconi, la cui stagione è già finita, e che anche lunedì ha proseguito con le terapie per recuperare dalla lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

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