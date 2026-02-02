L’Atalanta verso la Coppa Italia con la Juventus. Il saluto di Lookman: «Mi avete fatto sentire a casa»

L’Atalanta è pronta a rimettersi al lavoro: dopo il riposo di lunedì, 2 febbraio, giorno successivo al pareggio di Como in campionato (0-0), i nerazzurri riprendono ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 3 in vista della partita di Coppa Italia di giovedì 5 alle 21: alla New Balance Arena arriverà la Juventus per il quarto di finale in gara secca.

Bakker unico assente

L’unico indisponibile sarà il solito Mitchel Bakker, il cui recupero dalla rottura del crociato è in via di completamento (ha giocato con Primavera e Under 23). La formazione non dovrebbe discostarsi troppo da quella di domenica, anche se Giacomo Raspadori, Sead Kolasinac e Raoul Bellanova sperano in una maglia da titolare. Honest Ahanor e Marten de Roon salteranno invece la partita di campionato di lunedì 9 alle 18,30, sempre a Bergamo, contro la Cremonese: il giudice sportivo li squalificherà.

Infine, è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di lunedì la già ampiamente annunciata cessione di Ademola Lookman all’Atletico Madrid: un addio inevitabile, quello dell’attaccante nigeriano, dopo gli arcinoti problemi. Il calciatore ha postato sulla sua pagina Ig un lungo messaggio di saluto.

Il messaggio di saluto

«Mi avete accolto come uno di voi e mi avete spinto a diventare la migliore versione di me stesso»

«Alla Famiglia dell’Atalanta, dopo quasi quattro anni è arrivato per me il momento di dire addio. Dal momento in cui sono arrivato a Bergamo, mi avete accolto come uno di voi e mi avete spinto a diventare la migliore versione di me stesso - si legge nel messaggio sui social -. Insieme abbiamo fatto la storia. Campioni d’Europa, una notte che nessuno di noi dimenticherà mai. Segnare una tripletta in una finale europea e sollevare un trofeo con questo club dopo 61 anni di attesa resterà per sempre con me. Vincere il premio di Calciatore Africano dell’Anno nel 2024 da giocatore dell’Atalanta rimarrà per sempre nel mio cuore. Quei momenti, quelle emozioni, quelle notti sotto le luci sono incise nel mio cuore».

«Segnare una tripletta in una finale europea e sollevare un trofeo con questo club dopo 61 anni di attesa resterà per sempre con me» «Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff, alla società. Ai tifosi: la vostra passione, la vostra fiducia, la vostra energia hanno significato tutto. Dal primo giorno siete stati al mio fianco e al fianco di questa squadra in ogni momento. La vostra passione, le vostre voci, la vostra fiducia non sono mai venute meno e insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi»