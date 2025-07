L’Atalanta saluta Francesco Modesto, allenatore dell’Under 23

È stato chiuso in anticipo il contratto tra l’Atalanta e Francesco Modesto, allenatore della formazione Under 23 nelle due stagioni d’esordio della seconda squadra nerazzurra. La prima chiusa al quinto posto della classifica, con successiva eliminazione al primo turno dei playoff nazionali. La seconda all’ottavo, ma superando un turno in più nei playoff, arrivando a un passo dalle semifinali.