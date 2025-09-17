Sport / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025
L’Atalanta travolta dal Psg: De Ketelaere e Scalvini infortunati. Juric: «Un altro livello, ma vedo aspetti positivi»
CHAMPIONS LEAGUE. Dopo il 4-0 maturato in casa del Paris Saint-Germain, l’Atalanta dovrà fare i conti con i problemi muscolari accusati da Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini. Il tecnico croato difende la prestazione dei suo e la formazione.
Esordio da dimenticare per l’Atalanta di Ivan Juric in Champions League, il Paris Saint-Germain vince 4-0 grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino domenica 21 settembre, dovranno subito voltare pagina: nella seconda giornata di Champions invece a Bergamo arriverà il Club Brugge, squadra da battere per cancellare il ko di Parigi.
I problemi muscolari
I nerazzurri dovranno fare anche i conti con i problemi muscolari accusati da Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvin i: l’attaccante belga, uscito al termine del primo tempo, ha avuto un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Risentimento muscolare all’adduttore destro per il difensore nerazzurro, entrato al 30’ della ripresa e uscito a cinque minuti dal 90esimo. Venerdì, al rientro a Bergamo, i due verranno valutati in vista della trasferta di Torino.
Juric: differenza abissale
«Fra le due squadre – commenta Ivan Juric al termine del match – c’era una differenza abissale, loro erano davvero di un altro pianeta. Il primo quarto d’ora abbiamo fatto molto male, poi per venti minuti, dopo il loro primo gol, abbiamo preso ritmo e misure. Comunque era davvero difficile». Pesano le assenze importanti: Lookman, Ederson, Kolasinac, Scamacca. «Io nonostante tutto vedo aspetti positivi, ho visto giocatori come Bellanova, Kossounou, Bernasconi e Musah che hanno dimostrato di poter stare a questi livelli. Col tempo entreranno ancor più nei meccanismi». «Avevamo analizzato bene le partite del Paris, ma non è bastato» chiude Juric.
