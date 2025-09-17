L’Atalanta travolta dal Psg: De Ketelaere e Scalvini infortunati. Juric: «Un altro livello, ma vedo aspetti positivi»

I problemi muscolari

I nerazzurri dovranno fare anche i conti con i problemi muscolari accusati da Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvi n i : l’attaccante belga, uscito al termine del primo tempo, ha avuto un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Risentimento muscolare all’adduttore destro per il difensore nerazzurro, entrato al 30’ della ripresa e uscito a cinque minuti dal 90esimo. Venerdì, al rientro a Bergamo, i due verranno valutati in vista della trasferta di Torino.

Juric: differenza abissale

«Fra le due squadre – commenta Ivan Juric al termine del match – c’era una differenza abissale, loro erano davvero di un altro pianeta. Il primo quarto d’ora abbiamo fatto molto male, poi per venti minuti, dopo il loro primo gol, abbiamo preso ritmo e misure. Comunque era davvero difficile». Pesano le assenze importanti: Lookman, Ederson, Kolasinac, Scamacca. «Io nonostante tutto vedo aspetti positivi, ho visto giocatori come Bellanova, Kossounou, Bernasconi e Musah che hanno dimostrato di poter stare a questi livelli. Col tempo entreranno ancor più nei meccanismi». «Avevamo analizzato bene le partite del Paris, ma non è bastato» chiude Juric.