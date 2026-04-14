L’Atalanta verso la Roma: De Ketelaere titolare in attacco, poi sperano in quattro

Il martedì - 14 aprile - non ha portato grosse novità nel lavoro dell’Atalanta che prepara lo sconto diretto di sabato 18 aprile alle 20,45 all’Olimpico contro la Roma (33ª giornata di Serie A). Sono sempre tre i giocatori a parte rispetto al gruppo: Hien, Sulemana e Rossi. Sono tutti da valutare.

Per l’unico potenziale titolare, il difensore svedese, le possibilità di recupero sono poche: sta seguendo un percorso individuale per il guaio all’adduttore ed è improbabile che sabato ci sia. Più facile che lo si voglia pronto per l’importantissima partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Lazio (mercoledì 22). Anche il terzo portiere Rossi lavora da solo: la sua situazione (pubalgia) viene monitorata giorno per giorno. Sulemana, assente con la Juventus per una botta al piede, sente ancora dolore ed è fermo alle terapie.

Per il resto previste tante conferme