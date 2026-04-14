Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Martedì 14 Aprile 2026

L’Atalanta verso la Roma: De Ketelaere titolare in attacco, poi sperano in quattro

CALCIO. Il belga punto fermo del reparto offensivo, con lui potrebbero giocare Zalewski e uno fra Krstovic e Scamacca. Ma spera anche Raspadori.

Redazione Web
Redazione Web
L’Atalanta verso la Roma: De Ketelaere titolare in attacco, poi sperano in quattro
Il belga Charles De Ketelaere, 25 anni, punto fermo dell’attacco dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Zingonia

Il martedì - 14 aprile - non ha portato grosse novità nel lavoro dell’Atalanta che prepara lo sconto diretto di sabato 18 aprile alle 20,45 all’Olimpico contro la Roma (33ª giornata di Serie A). Sono sempre tre i giocatori a parte rispetto al gruppo: Hien, Sulemana e Rossi. Sono tutti da valutare.

Per l’unico potenziale titolare, il difensore svedese, le possibilità di recupero sono poche: sta seguendo un percorso individuale per il guaio all’adduttore ed è improbabile che sabato ci sia. Più facile che lo si voglia pronto per l’importantissima partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Lazio (mercoledì 22). Anche il terzo portiere Rossi lavora da solo: la sua situazione (pubalgia) viene monitorata giorno per giorno. Sulemana, assente con la Juventus per una botta al piede, sente ancora dolore ed è fermo alle terapie.

Per il resto previste tante conferme

La formazione dell’Atalanta potrebbe dunque ricalcare quella delle ultime uscite: Palladino potrebbe schierare, davanti a Carnesecchi, la difesa Scalvini-Djimsiti-Kolasinac; Zappacosta e Bernasconi sulle fasce, de Roon ed Ederson a centrocampo, De Ketelaere e Zalewski alle spalle di uno tra Krstovic e uno Scamacca, che sono in ballottaggio al pari di Raspadori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
Isak Hien
Atalanta
Roma