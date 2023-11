L’Atalanta verso l’Europa League contro lo Sturm Graz

Come dar torto al Gasp convinto a fine partita che si sia giocato alla pari con la capolista Inter? Possesso di palla e altre cifre statistiche lo avallano senza avere dubbi. All’undici di Inzaghi il merito di aver segnato un gol in più, elemento purtroppo risolutivo ai fini del risultato finale. Se poi Musso non ci avesse messo del suo nell’episodio del penalty probabilmente la gara avrebbe potuto assumere risvolti differenti. Comunque, se prendessimo per buono anche solo ciò che la squadra ha mostrato in campo, già potrebbe trattarsi di tutt’altro che una magra consolazione La battuta d’arresto non peggiora nemmeno la classifica che rimane più che positiva, si rimane in zona coppe e questo è un aspetto, anche psicologico, importante.