L’Atalanta verso l’Europa League: l’importanza di ritrovare morale

Nelle quattro partite disputate sino ad ora si è andati sempre a corrente alternata. Percorso che parla di vittorie e sconfitte, di gioie e dolori di settimana in settimana. Da sottolineare, anche che la Fiorentina è la squadra dal tasso tecnico più alto di quelle affrontate sino ad ora dai nerazzurri. Ma certo questa Atalanta per come è stata disegnata, non può e non deve, sentirsi inferiore a nessuna.

Al momento, la mancanza di continuità va ricercata nella approssimativa amalgama della squadra, ancora in evidente fase di rodaggio.Urge, tuttavia, un cambio di passo anche perché nelle prossime settimane gli impegni si susseguiranno quasi ogni tre giorni. A cominciare dall’esordio in Europa League di giovedì 21 settembre, al Gewiss Stadium dove andrà in scena la sfida con i polacchi del Rakow. Sarà importante arrivare carichi al massimo per questo primo importante scoglio europeo. La notizia del risentimento muscolare di Scamacca non è positiva, ma la squadra ha nella rosa attaccanti di peso che potranno non far sentire la mancanza del neo bomber nerazzurro.