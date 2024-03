Le stelle nazionali e straniere a Colere per gli Assoluti e i Tricolori Allievi e Ragazzi

Il programma, seppur stravolto e con il condizionale d’obbligo per tenere un velo di mai avventata scaramanzia, dovrebbe essere rispettato. Sono stati salvati due appuntamenti su tre, è saltata solo la Coppa Italia , ma del resto le tre giornate originariamente in programma, da giovedì 28 a sabato 30, si sono ridotte a una soltanto e sarebbe stato impossibile fare di più. Una full immersion resa possibile dalla doppia partenza già allestita al crosspark di Colere . Un segnale inequivocabile della qualità del lavoro svolto, tanto che - per esempio - l’Austria e il Giappone si allenano qui da giorni.

In gara Moioli, Belingheri e Savoldelli

«È proprio questo l’aspetto che più ci fa sorridere - sottolinea Andrea Bettoni, presidente dello Scalve Boarder Team -. L’arrivo di diverse compagini straniere testimonia quanto il nostro lavoro cominci a prendere piede anche oltre i confini nazionali. Purtroppo il meteo in questi giorni non è stato un grande allenato, tuttavia per il giorno prefissato in calendario si può essere discretamente ottimisti. Bellissimo avere i migliori interpreti nazionali che porteranno in alto i colori dei rispettivi gruppi sportivi e bellissimo avere in gara le varie Moioli, Belingheri e Savoldelli cresciute qui».