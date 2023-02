Lesione muscolare, anche Zapata fuorigioco

Purtroppo è l’ennesimo infortunio muscolare per il giocatore, una tegola per l’Atalanta che è già in difficoltà a causa dell’infortunio di Pasalic, in forte rischio gara. Il recupero del croato permetterebbe più facilmente a Gasperini di puntare sul 3-4-1-2. Il modulo con il trequartista è quello solitamente scelto dal tecnico per affrontare le squadre con la difesa a quattro.