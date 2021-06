L’Italia 2 alla prova Galles: turnover con vista record. Dentro Toloi, Pessina e Belotti

Appuntamento con la storia. Se oggi pomeriggio (20 giugno) non perde col Galles (ore 18 all’Olimpico di Roma, diretta su Rai 1 e Sky), l’Italia di Roberto Mancini eguaglia la Nazionale del leggendario Vittorio Pozzo, il cui record di trenta partite senza sconfitte resiste dal 1939. E un altro primato s’intravede all’orizzonte, proprietario l’altrettanto mitico Dino Zoff, che fra il 1972 e il 1974 mantenne inviolata la porta azzurra per 1143 minuti. Ora l’Italia non prende gol da dieci partite, in cui è imbattuta e ne ha segnati trentuno.

Numeri sensazionali, ai quali bisogna far ricorso per presentare quest’ultima gara del gironcino inaugurale degli Europei perché l’inarrestabile formazione dell’ex Bobby-gol sampdoriano e laziale ha già sbrigato la pratica della qualificazione agli ottavi con i due 3-0 a Turchia e Svizzera. Sicché, a ben guardare, avrebbe poco da chiedere al Galles.