L’Italia si gioca gli ottavi agli Europei. Vietato fallire lunedì 24 contro la Croazia

La situazione è nota: dopo la vittoria sull’Albania per 2-1 all’esordio e il ko per 1-0 contro la Spagna, un flop indiscutibile al di là del risultato, la squadra azzurra non può più rincorrere il primato nel girone B, con un pareggio o con una vittoria passerà da seconda alle spalle della squadra iberica. Per la verità avrebbe chance di qualificazione anche perdendo , perché probabilmente risulterebbe tra le quattro migliori terze, ma è evidente che l’Italia non può rischiare di affidarsi a questa eventualità, tra l’altro abbastanza mortificante.

Retegui al posto di Scamacca

Per rincorrere un risultato positivo Spalletti probabilmente modificherà lo schieramento in modo abbastanza radicale e sembra molto probabile l’accantonamento dell’atalantino Scamacca in favore del genoano Retegui. Scamacca non ha giocato peggio di altri, ma in questo momento il ct preferisce puntare su Retegui che il tecnico pensa sia un attaccante più pratico e inesorabile in zona gol rispetto al bomber nerazzurro. Ci saranno cambi anche in difesa, dove Darmian rileverà Di Lorenzo, in bambola contro la Spagna, mentre a centrocampo potrebbe pagare Jorginho e il maggior candidato a sostituirlo è Cristante. Non è escluso un recupero di Dimarco, che accusa un guaio a un polpaccio.