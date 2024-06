Lo Scanzo non si arrende, riparte dalla Serie B. «Non disperderemo tutto»

«Non volevamo disperdere quanto costruito negli anni». Azione e reazione . Smaltita la delusione per la rinuncia forzata alla Serie A3 , martedì 11 giugno lo Scanzorosciate riparte dalla Serie B maschile di volley . Lo ha annunciato con una nota lo stesso club giallorosso, spiegando di aver acquisito i diritti per giocare in Serie B, senza indicare da quale club sia stato acquisito il titolo sportivo. Lo Scanzo aveva conquistato l’A3 dopo aver vinto il campionato e poi i playoff ma il palazzetto di Cisano Bergamasco, individuato come campo di casa, non è a norma per ospitare gare di Serie A e questo ha costretto il club a rinunciare alla categoria.

Secondo il regolamento lo Scanzo dopo la rinuncia avrebbe dovuto ripartire dalla Serie C in attesa di un eventuale ripescaggio, ma il club ha deciso di non perdere tempo. «Non è stato facile assorbire il colpo per il mancato approdo in Serie A3 – spiega Marco Benvenuti, direttore sportivo dello Scanzo –, abbiamo subito la rigidità di una normativa troppo restrittiva e penalizzante. Non volevamo però disperdere tutto ciò che avevamo costruito in questi anni, quindi ripartiremo in Serie B per un’altra stagione da protagonisti».