Lo Sporting o il Bruges? Risposta a mezzogiorno

Sporting o Bruges? L’avversaria classica o la novità? Il mini-sorteggio di oggi - 31 gennaio - darà questa risposta all’Atalanta: alle 12, a Nyon, il bussolotto atalantino sarà associato a quello dei portoghesi o dei belgi . Solo dopo il doppio spareggio si saprà chi dovrà affrontare la vincente, tra Aston Villa e Lille. La nuova Champions crea automaticamente un tabellone tennistico utilizzando la classifica del maxi-girone, completato mercoledì: e allora cosa c’entrano i sorteggi? Un piccolo ruolo ce l’hanno ancora: per concedere qualcosa alla sorte, la Uefa ha deciso di abbinare le squadre a coppie in base alla posizione in graduatoria .

Due rivali non impossibili

L’Atalanta è la prima delle escluse dalla qualificazione diretta agli ottavi ed è insieme al Borussia Dortmund, seconda: nerazzurri e gialloneri non si incontreranno, ma si divideranno le due avversarie agli spareggi, finendo nelle due parti opposte del tabellone. Sporting per l’una, Bruges per l’altra: ovvero la 23ª e la 24ª della classifica, le due peggiori agli spareggi, che affronteranno la nona e la decima, le due migliori. Con lo stesso meccanismo, l’undicesima e la dodicesima affronteranno la 21ª e 22ª e via dicendo. Due rivali non impossibili, grazie alla classifica e alla fortuna, visto che il tabellone seminava mine vaganti come il City, che ha chiuso 21° e ha rischiato di essere opzione per l’Atalanta. La doppia sfida si giocherà per due infrasettimanali consecutivi, 11-12 febbraio e 18-19 febbraio e teoricamente si dovrebbe giocare una volta al martedì e una al mercoledì: i nerazzurri sono teste di serie e avranno il ritorno in casa.