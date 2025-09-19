Sport / Bergamo Città
Venerdì 19 Settembre 2025
Lookman potrebbe giocare a Torino: a gara in corso, ma non è esclusa una maglia da titolare
ATALANTA. Il nigeriano ha svolto la seduta di allenamento della squadra al completo. Oltre a Scalvini e De Ketelaere, assenti anche Kolasinac, Ederson, Bakker e Scamacca.
Dovrebbe tornare tra i convocati e potrebbe giocare, a gara in corso ma non è escluso nemmeno dal primo minuto. Nell’Atalanta che deve fronteggiare, fra le altre, le assenze di Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere, infortunatisi mercoledì in Champions, Ademola Lookman come noto va verso il rientro.
La prima convocazione
Venerdì 19 settembre ha svolto il suo primo allenamento con il gruppo al completo, non diviso in due tronconi come giovedì 18 nel giorno dopo la sconfitta di Parigi. La convocazione per il match di domenica 21 sul campo del Torino (ore 15) è probabile, e c’è la possibilità che l’attaccante nigeriano scenda in campo.
Gli assenti
Oltre a Scalvini e Cdk, altri quattro uomini hanno saltato la seduta di squadra: lavoro individuale per Sead Kolasinac (in campo) e José Ederson, terapie per Mitchel Bakker e Gianluca Scamacca. Tutti assenti all’Olimpico Grande Torino: Cdk e Scamacca saranno da valutare in chiave Juve, per gli altri tempi più lunghi.
