Lookman potrebbe giocare a Torino: a gara in corso, ma non è esclusa una maglia da titolare

Dovrebbe tornare tra i convocati e potrebbe giocare, a gara in corso ma non è escluso nemmeno dal primo minuto. Nell’Atalanta che deve fronteggiare, fra le altre, le assenze di Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere, infortunatisi mercoledì in Champions, Ademola Lookman come noto va verso il rientro.

La prima convocazione

Venerdì 19 settembre ha svolto il suo primo allenamento con il gruppo al completo, non diviso in due tronconi come giovedì 18 nel giorno dopo la sconfitta di Parigi. La convocazione per il match di domenica 21 sul campo del Torino (ore 15) è probabile, e c’è la possibilità che l’attaccante nigeriano scenda in campo.

Gli assenti