Sport / Bergamo Città
Venerdì 19 Settembre 2025

Scalvini out contro Torino, De Ketelaere a rischio

VERSO IL CAMPIONATO. L’Atalanta deve fare i conti con due stop importanti dopo la sfida di Champions League contro il Psg. Risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro per l’attaccante belga. Lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra per il difensore nerazzurro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini

Charles De Ketelaere ha riportato un risentimento fasciale al muscolo ileo-psoas sinistro: non si tratta di un vero infortunio, ma le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno per giorno. La sua presenza nella trasferta di domenica 21 settembre a Torino (calcio d’inizio alle 15) appare comunque in forte dubbio.

Più seria invece la situazione di Giorgio Scalvini, vittima di una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo destro. I tempi di recupero stimati sono di circa 15-20 giorni, ragione per cui il difensore azzurro sarà costretto a saltare la sfida con i granata e, con ogni probabilità, anche gli impegni successivi ravvicinati in Champions contro il Bruges (in programma il 30 settembre). Salvo prodigiosi recuperi, Juric dovrà quindi rinunciare a due pedine di primo piano nella delicata sfida del «Grande Torino».

