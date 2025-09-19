Scalvini out contro Torino, De Ketelaere a rischio

Charles De Ketelaere ha riportato un risentimento fasciale al muscolo ileo-psoas sinistro : non si tratta di un vero infortunio, ma le condizioni dell’ attaccante belga saranno valutate giorno per giorno. La sua presenza nella trasferta di domenica 21 settembre a Torino (calcio d’inizio alle 15) appare comunque in forte dubbio.

Più seria invece la situazione di Giorgio Scalvini, vittima di una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo destro. I tempi di recupero stimati sono di circa 15-20 giorni, ragione per cui il difensore azzurro sarà costretto a saltare la sfida con i granata e, con ogni probabilità, anche gli impegni successivi ravvicinati in Champions contro il Bruges (in programma il 30 settembre). Salvo prodigiosi recuperi, Juric dovrà quindi rinunciare a due pedine di primo piano nella delicata sfida del «Grande Torino».