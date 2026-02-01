Burger button
Sport / Hinterland
Domenica 01 Febbraio 2026

Lookman vola in Spagna, addio all’Atalanta - Video

CALCIOMERCATO. L’attaccante nigeriano è partito da Orio ed è atterrato a Madrid nella serata di domenica 1 febbraio. Visite mediche e poi ufficialità con l’Atletico.

Ademola Lookman
Ademola Lookman

In attesa della chiusura ufficiale, lunedì 2 febbraio, ultime fiammate di calciomercato. La nota principale riguarda l’addio di Ademola Lookman, che va all’Atletico Madrid . Il nigeriano che ha contribuito a portare i bergamaschi alla vittoria dell’Europa League e alle storiche qualificazioni in Champions ha deciso di accogliere le profferte dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, dove arriva a titolo definitivo per 35 milioni più 5 di bonus.

L’attaccante domenica pomeriggio è partito da Orio al Serio verso la Spagna, dove ultimerà gli ultimi passaggi prima di diventare un nuovo giocatore dei Colchoneros. Lookman è atterrato nella capitale spagnola in serata e ha rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa madrilegna. «Sono molto contento di essere qui» dice ai microfoni di elchiringuitotv e sorride senza rispondere alla domanda sul tecnico argentino Simeone.

