Lookman vola in Spagna, addio all’Atalanta - Video

In attesa della chiusura ufficiale, lunedì 2 febbraio, ultime fiammate di calciomercato. La nota principale riguarda l’addio di Ademola Lookman, che va all’Atletico Madrid . Il nigeriano che ha contribuito a portare i bergamaschi alla vittoria dell’Europa League e alle storiche qualificazioni in Champions ha deciso di accogliere le profferte dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, dove arriva a titolo definitivo per 35 milioni più 5 di bonus .

L’attaccante domenica pomeriggio è partito da Orio al Serio verso la Spagna, dove ultimerà gli ultimi passaggi prima di diventare un nuovo giocatore dei Colchoneros. Lookman è atterrato nella capitale spagnola in serata e ha rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa madrilegna. «Sono molto contento di essere qui» dice ai microfoni di elchiringuitotv e sorride senza rispondere alla domanda sul tecnico argentino Simeone.