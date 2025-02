Luca Percassi: «Pensiamo a giocare. Gasp? Se non vuole rinnovare ce ne faremo una ragione»

«Siamo in una posizione di campionato fantastica e siamo consapevoli di quando il campionato sia complesso con delle partite complicate, ma abbiamo la consapevolezza che in queste 13 partite dobbiamo lavorare nella ferma volontà che l’Atalanta giochi da protagonista. Senza rimpianti con l’obiettivo di raccogliere il massimo». Luca Percassi interviene prima di Empoli-Atalanta e dopo le dichiarazioni di mister Gasperini di sabato 22 febbraio . «Questa - riferendosi al match contro l’Empoli - è una partita complicata da affrontare col massimo della concentrazione».

«Rispetteremo la volontà del mister»

«Sono 9 anni che siamo col mister - continua Luca Percassi sulla chiusura del contratto con Gasp - e questi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con così tanto tempo di anticipo. La nostra idea è di rispettare al massimo la sua volontà, anche per l’affetto che nutriamo nei suoi confronti. Se non vuole rinnovare ce ne faremo una ragione, lo capiamo. Ma abbiamo un contratto e qualsiasi altro discorso sarà fatto a fine stagione, ora abbiamo l’obiettivo di essere concentrati sul campionato. Ora non è una tematica attuale».