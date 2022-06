L’ultimo colpo del Volley Bergamo 1991 è la schiacciatrice veneziana Partenio

Forza, classe, esperienza fanno di lei un prezioso tassello del mosaico composto per il prossimo campionato. Un talento innamorato di Bergamo e capace di far innamorare i tifosi nel recente passato : «La mia è stata una vita travolgente dopo la partenza da Bergamo: è nata Nicole e tutte le mie prospettive sono cambiate, ma la voglia di giocare no . Ho fatto un percorso diverso rispetto a prima della maternità, sicuramente più intraprendente, affascinante».