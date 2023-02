L’ultimo saluto del mondo del ciclismo al massaggiatore Umberto Inselvini

Il mondo del ciclismo rappresentato in tutte le sue componenti ha salutato sabato 18 febbraio Umberto Inselvini, massaggiatore del Team Astana, gruppo professionistico di ciclismo. Inselvini si è improvvisamente spento (aveva 64 anni), il 27 gennaio scorso ad Altea, in Spagna, dove si trovava in ritiro con la squadra.