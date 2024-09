Lunedì sera Atalanta-Como: in casa nerazzurra ballottaggi in ogni reparto

Terza partita consecutiva nel rinnovato Gewiss Stadium per l’Atalanta che lunedì 23 settembre ospita il Como (fischio d’inizio alle 20,45, diretta Dazn) per il posticipo della quinta giornata di compianto. Fra impegni ravvicinati (e conseguente possibile turnover), nuovi da mettere alla prova e infermeria che si sta svuotando, in casa nerazzurra ballottaggi in ogni reparto. Rispetto alla partita di giovedì con l’Arsenal in Champions League sono parecchi i giocatori che sperano in una maglia da titolore: Kossounou, Cuadrado, Zaniolo, Samardzic, Brescianini, Bellanova, Pasalic e Rui Patricio.