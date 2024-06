Manca un palasport idoneo, Scanzo Volley rinuncia alla Serie A3

L’U.S. Scanzorosciate Pallavolo Asd comunica la rinuncia a disputare la prossima stagione sportiva 2024/2025 di Serie A3 Maschile. «Nonostante gli sforzi profusi dalla società – si legge in un comunicato del club – vengono a mancare i requisiti richiesti dalla Lega Pallavolo per accedere alla categoria superiore. Viene così dolorosamente mandato in fumo un risultato ottenuto con pieno merito sul campo e figlio di un lavoro pluriennale svolto egregiamente da dirigenza, staff e giocatori. In tutto questo fondamentale anche il sostegno dei tifosi che hanno costantemente gremito il PalaDespe di Scanzorosciate».

«Normative stringenti»

«Le normative stringenti hanno impedito che fossero considerate idonee le opzioni al vaglio del club. Un’attività cominciata ben prima del termine della regular season che aveva portato escludere a priori la struttura di casa così come gli impianti di Gorle e di Alzano, ma soprattutto che ha obbligato nelle ultime ore a “stracciare” la sinergia già messa “nero su bianco” con la Pallavolo Cisano Ssdarl. Sarebbe stato infatti il PalaPozzoni ad ospitare le gare interne e, attraverso una collaborazione che da subito aveva creato entusiasmo da ambo le parti, garantito contestualmente l’abbattimento dei molteplici “paletti” imposti dal regolamento. La problematica insormontabile sta nei pochi centimetri per cui il palasport cisanese non soddisfa le richieste in termini di altezza».

In lista per il ripescaggio in B