Scanzo, la promozione in Serie A3 arriva dopo una stagione sempre al vertice

Dopo vent’anni di attesa, lo Scanzorosciate di pallavolo è tornato in Serie A, precisamente in Serie A3 (nel 2004 giocò in A2). Il verdetto è arrivato al termine di una partita praticamente perfetta, sia sul piano tecnico sia mentale, in cui i giallorossi hanno sconfitto per 3-0 il Sant’Anna Torino; il match faceva seguito a quello vinto per 3-1 sul Trento all’interno di un triangolare che dunque ha decretato il salto di categoria della squadra del tecnico Maurizio Fabbri.