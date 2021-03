Marabini, l’ingegnere bergamasco che fa correre Luna Rossa come il vento

«Le radici sono bergamasche, ora sogno la Coppa America con Luna Rossa». Fabrizio Marabini, 55 anni, è alla settima partecipazione e ha vinto quella del 2017 con New Zealand. Laureato in ingegneria aereospaziale con indirizzo fluidodinamico, la svolta arriva quando il relatore della sua tesi gli fa sapere che il Moro di Venezia era alla ricerca, per preparare l’edizione del 1992 (vinta da America Cube sul team italiano di Raul Gardini, ndr) di un profilo in grado di analizzare . Una vera scommessa per chi, fino a quel momento, stava operando su un simulatore di volo ed era totalmente straniero nel settore. Ma la storia va riavvolta. Papà Vittorio – oggi 88enne come mamma Speranza – per esigenze lavorative si era dovuto spostare a Varese quando Fabrizio aveva 15 anni ed era al secondo anno di liceo scientifico al Lussana, dopo aver frequentato le elementari alla Ghisleri e le medie alla Donadoni.

Poi l’Università a Milano e l’inizio di un percorso da giramondo. «Ho mantenuto l’attitudine itinerante dei Marabini – sorride Fabrizio – famiglia d’origine bolognese che ha vissuto per mezza Italia prima di stabilirsi a Bergamo dopo la guerra . Da tre anni invece io sono tornato a Varese con mia moglie Amber Blake, americana conosciuta in Nuova Zelanda e mio figlio Diego, nato a Valencia».