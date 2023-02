Martina Fidanza di bronzo in Indonesia nella madison di Nations Cup a Giacarta

Dopo la prestazione non esaltante nell’inseguimento, dunque, la figlia d’arte si è riscattata dando un senso alla lunga trasferta in Asia. Fidanza e Zanardi hanno sempre lottato nelle prime posizioni e alla fine della madison, che si è protratta per 30 km, si sono dovute arrendere solo alle danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth, che hanno raggranellato 42 punti, e alle francesi Valentine Fortin e Marion Borras che si sono fermate a quota 32, mentre le azzurre hanno incamerato 26 punti.