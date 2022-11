Mascio, a Trapani di nuovo vincente? BB14, con Vicenza caccia ai punti

Esordio di coach Alex Finelli nella Mascio che sfida domenica 6 novembre (alle 18) Trapani nella quinta sfida di regular season. Quattro giorni scarsi di allenamenti a disposizione del 55enne tecnico bolognese per presentare sul parquet siciliano il roster ereditato dall’esonerato Michele Carrea. Il calendario gli potrebbe dare una mano visto che gli avversari di turno sono di fascia media-bassa. Viceversa la Mascio vanta obiettivi ambiziosi già costati cari a Carrea che ha certificato un bilancio di due vittorie e altrettanti ko non ritenuto soddisfacente dalla dirigenza. Interessante sarà osservare i cambiamenti tecnico-tattici dello stesso Finelli e soprattutto se farà riprendere a capitan Sacchetti e compagni la marcia vincente. Sempre assente per infortunio il play Giuri: allo statunitense Clark l’adattamento parziale nel ruolo.