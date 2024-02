Mascio annuncia la costruzione di un nuovo palazzetto a Caravaggio

In un anno verrà costruito a Caravaggi o il nuovo palasport che ospiterà la Blu Basket Treviglio. Lo ha annunciato in conferenza stampa la sera di mercoledì 7 febbraio al PalaFacchetti , Stefano Mascio , presidente-patron da tre anni del team della Bassa bergamasca.

« Costruiremo il Palazzo dello sport nel territorio di Caravaggio , -ha detto-, non prima di aver valutato l’idea di demolire il PalaFacchetti per realizzare una struttura ex novo. Ma demolire un’opera pubblica diventa complicato. Il costo sarà intorno ai 25 milioni di euro e il cantiere durerà circa un anno . La sede legale rimarrà comunque sempre a Treviglio».

«Mi sono appassionato al basket appena ho visto le partite della squadra. Ho voluto così dare vita ad un progetto che ha per obiettivo la serie A. I risultati di quest’anno non sono stati sin qui esaltanti, ma gli obiettivi rimangono sempre quelli. Il mercato non sta offrendo nulla di interessante: in ogni caso faremo il possibile per il bene della squadra».