Mascio, Insogna nuovo club manager e Minuzzo il segretario generale

L’ ex coach, general manager e nell’ultima stagione direttore sportivo, assume il ruolo di club manager. Un compito che garantirà a dirigenza e squadra di viaggiare nella medesima direzione. Inoltre Insogna avrà compiti di rappresentare la società in ambito della Federbasket e della Lega.

Sempre la Mascio ha annunciato ufficialmente che sarà Francesco Minuzzo, 26 anni, il segretario generale. Due innesti dirigenziali che rafforzano l’organizzazione societaria in linea con gli obiettivi ambiziosi che il presidente e patron Stefano Mascio non nasconde da quando ne ha preso possesso al vertice. In altre parole la scalata alla massima divisione nazionale rientra tra i traguardi da raggiungere in tempi i più possibili brevi.