Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Mascio lascia Blu Basket: «Dimissioni immediate». Appello a Bergamo: «Serve una casa per la squadra»

LA DECISIONE. Dopo il successo 87-82 su Verona, il patron annuncia l’addio: «Siamo senza campo, tutto è diventato difficile».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Stefano Mascio durante la conferenza stampa post match della Blu Basket Bergamo contro il Verona di mercoledì 21 gennaio (uno screenshot da Facebook)
Stefano Mascio durante la conferenza stampa post match della Blu Basket Bergamo contro il Verona di mercoledì 21 gennaio (uno screenshot da Facebook)

Dopo la vittoria per 87-82 contro Verona nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, arriva l’annuncio choc in casa Blu Basket. Il patron Stefano Mascio ha comunicato le sue «dimissioni immediate», spiegandone pubblicamente le motivazioni. Dapprima i complimenti alla squadra, «che lotta sempre, anche se con alti e bassi», poi la scelta sofferta. «Tutto è diventato difficile – ha spiegato Mascio – siamo qui a Monza perché siamo senza campo, ma questi ragazzi meritano di essere seguiti». Un passo indietro che, nelle intenzioni, dovrà aprire una nuova fase per il club: «So che chi prenderà il mio posto farà un buon lavoro per questa società e questo nome».

Un messaggio a Bergamo: «Questa squadra merita una casa e una piazza in grado di ambire anche alla Serie A1»

Mascio ha confermato l’apertura di un tavolo di lavoro per la partita di Bergamo, con la Blu Basket che giocherà alla Chorus Arena il 1° febbraio. «Spero che la città, che è anche città dello sport, accolga bene la squadra», l’appello. Nel suo intervento anche i ringraziamenti alla Vero Volley per l’ospitalità, ai collaboratori, alla Lega e ai tifosi. «Ho dato tutto anima e corpo, ma i miei impegni lavorativi mi impongono di passare il testimone». E infine un messaggio a Bergamo: «Questa squadra merita una casa e una piazza in grado di ambire anche alla Serie A1».
Dopo le dichiarazioni, nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio non sono ancora state ufficializzate le dimissioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Monza
Verona
Sport
Calcio
Organizzazioni sportive
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Stefano Mascio
Blu Basket
vero volley