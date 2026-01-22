Sport / Bergamo Città
Mascio lascia Blu Basket: «Dimissioni immediate». Appello a Bergamo: «Serve una casa per la squadra»
LA DECISIONE. Dopo il successo 87-82 su Verona, il patron annuncia l’addio: «Siamo senza campo, tutto è diventato difficile».
Dopo la vittoria per 87-82 contro Verona nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, arriva l’annuncio choc in casa Blu Basket. Il patron Stefano Mascio ha comunicato le sue «dimissioni immediate», spiegandone pubblicamente le motivazioni. Dapprima i complimenti alla squadra, «che lotta sempre, anche se con alti e bassi», poi la scelta sofferta. «Tutto è diventato difficile – ha spiegato Mascio – siamo qui a Monza perché siamo senza campo, ma questi ragazzi meritano di essere seguiti». Un passo indietro che, nelle intenzioni, dovrà aprire una nuova fase per il club: «So che chi prenderà il mio posto farà un buon lavoro per questa società e questo nome».
Un messaggio a Bergamo: «Questa squadra merita una casa e una piazza in grado di ambire anche alla Serie A1»
Mascio ha confermato l’apertura di un tavolo di lavoro per la partita di Bergamo, con la Blu Basket che giocherà alla Chorus Arena il 1° febbraio. «Spero che la città, che è anche città dello sport, accolga bene la squadra», l’appello. Nel suo intervento anche i ringraziamenti alla Vero Volley per l’ospitalità, ai collaboratori, alla Lega e ai tifosi. «Ho dato tutto anima e corpo, ma i miei impegni lavorativi mi impongono di passare il testimone». E infine un messaggio a Bergamo: «Questa squadra merita una casa e una piazza in grado di ambire anche alla Serie A1».
Dopo le dichiarazioni, nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio non sono ancora state ufficializzate le dimissioni.
