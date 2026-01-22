Mascio lascia Blu Basket: «Dimissioni immediate». Appello a Bergamo: «Serve una casa per la squadra»

Dopo la vittoria per 87-82 contro Verona nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, arriva l’annuncio choc in casa Blu Basket. Il patron Stefano Mascio ha comunicato le sue «dimissioni immediate», spiegandone pubblicamente le motivazioni. Dapprima i complimenti alla squadra, «che lotta sempre, anche se con alti e bassi», poi la scelta sofferta. «Tutto è diventato difficile – ha spiegato Mascio – siamo qui a Monza perché siamo senza campo, ma questi ragazzi meritano di essere seguiti». Un passo indietro che, nelle intenzioni, dovrà aprire una nuova fase per il club: «So che chi prenderà il mio posto farà un buon lavoro per questa società e questo nome».