Mascio, rocambolesco blitz a Latina. BB14, settima vittoria consecutiva

Rocambolesco blitz a Latina della Mascio domenica 19 novembre. Canestro vincente a una manciata di secondi dalla fine dello statunitense Pacher su assist del connazionale Harris allorquando le contendenti erano sul 90 pari con palla in possesso e appena rimessa dal fondo dai padroni di casa. Tutto è bello, comunque, ciò che finisce bene sicché la Mascio torna a Treviglio con la preziosa posta in palio. Risultato 92-90. Dire che la Mascio era riuscita a recuperare il passivo soltanto al quarto minuto dell’ ultima frazione di gioco (79-77).

Il blitz della Mascio

Sino a quel momento Latina (fanalino di coda del girone di serie A2) aveva condotto nel punteggio toccando i 20 punti all’inizio del quarto che ha preceduto l’ intervallo. Veniamo ai parziali: 28-25 (al 10’) 25-19 (intervallo lungo) 17-24 (mezzora) e ribadiamo il finale 92-90. Trevigliesi che hanno confermato un dispositivo difensivo facilmente penetrabile così pure l’inferiorità nei rimbalzi (44 a 33 per Latina). A livello individuale la parte del leone l’ha recitata il solito Miaschi autore di ben 35 punti di cui 5 su 7 nelle bombe. In doppia cifra anche Pacher (18) e Giuri (11). In virtù della vittoria il quintetto di coach Alessandro Finelli si mantiene nell’alta classifica anche se è evidente che l’attende durante la prossima settimana uno specifico lavoro in palestra per evitare rischi come accaduto contro i laziali.