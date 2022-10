Mascio, seconda vittoria ma con fatica: superata Latina soltanto nel finale

Seconda vittoria di fila sul filo di lana per la Mascio. A cedere al PalaFacchetti, domenica 16 ottobre, Latina dopo che a un minuto e mezzo dal termine il tabellone segna punti certificava un 66-66. Provvidenziali due canestri dello statunitense Clark nell’ultimo giro di lancetta e il successivo rimbalzo difensivo di Marini per mantenere l’imbattibilità dopo il blitz della scorsa settimana a Roma festeggiato a un secondo dalla fine dell’over time . Tutto è bene ciò che finisce bene anche se è evidente che giocate e gestione della gara, per adesso, latitano.