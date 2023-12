Mascio, stop al poker di flop. Vittoria su Agrigento per 92-72

A livello individuale cinque i giocatori di Treviglio in doppia cifra: Pacher (22) Miaschi (18) Guariglia (14) Harris e Giuri con 13 punti ciascuno. Sin dalle battute iniziali si è notato un quintetto sul parquet determinato e opportunamente caricato per interrompere il sorprendente numero di Ko inanellato nell’ ultimo mese.

Rispetto agli avversari di turno, la Mascio si è presentata agli ammirevoli tifosi del PalaFacchetti in vena soprattutto nei tiri pesanti con la considerevole media finale superiore alla media sopra il cinquanta per cento. Adesso si tratterà di confermare la ritrovata condizione già nel prossimo impegno in programma sabato 30 dicembre a Casalmonferrato contro contendenti di media portata.