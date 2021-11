Mascio Treviglio, vittoria annunciata al PalaFacchetti: vittima di turno Capo d’Orlando (96-78)

Tutto come annunciato: facile per Treviglio liquidare la «pratica» Capo d’Orlando rispedita a casa con un inequivocabile 96-78. Troppo evidente la superiorità della Mascio rispetto ad avversari non a caso relegati in basso con un’unica vittoria all’attivo. Trevigliesi che con il terzo successo consecutivo stanno risalendo, turno dopo turno, la corrente di una classifica tornata di nuovo soddisfacente da coniugare con le ambizioni dell’estate. La sfida al PalaFacchetti ha visto la squadra di casa costantemente in avanti.

Da evidenziare il cinquanta per cento nei tiri dalla grande distanza (16 su 32). Bene in fase offensiva tanto da sfiorare i classici cento punti. Pure sotto l’aspetto agonistico la Mascio non si è affatto tirata indietro. I parziali: 27-17; 54-37; 74-54. A livello individuale solito copione con i due statunitensi Langston (18) e Potts (15) a guidare i compagni al risultato finale. Merita, comunque, una citazione a parte il giovane Miaschi, miglior cecchino della serata con 21 punti totalizzati con un 5 su 9 nelle bombe che la dicono lunga. Prossimo impegno, domenica 14 novembre a Biella contro il team locale, fanalino di coda del girone a quota zero dopo sei giornate disputate.