Mascio, vittoria con brivido. BB14: ancora un flop contro Vicenza

Vittoria al fotofinish della Mascio su Agrigento per 86-82 nella giornata di domenica 26 febbraio. Una sfida tra le più equilibrate decisa nelle ultime battute dopo i reciproci minimi vantaggi delle contendenti. Merito principale dei trevigliesi è stato quello di averci creduto fino al termine della spettacolare sfida . Fino all’intervallo lungo esasperante equilibrio sul parquet del PalaFacchetti come certificano i parziali: 22-22 e 25-22. Al rientro dagli spogliatoi allungo dei padroni di casa in grado di aumentare il margine di altri quattro punti (20-16). Ma poi il quintetto calabrese (diretto dall’ex Denis Cagnardi) è salito, a sua volta in cattedra tanto da segnare sul tabellone un preoccupante 75-72 al trentacinquesimo minuto e passare addirittura in vantaggio a 2’ (79-78) dalla sirena. A livello individuale sugli scudi Giuri (18) Clark (16) e Lombardi (15). In doppia cifra anche Marini (13). Con questa vittoria la Mascio rimane seconda staccata di un paio di lunghezze dalla vetta.