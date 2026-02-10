Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

Caduta per Sofia Goggia nella combinata a squadre: sta bene. «Non ho ricreato l’adrenalina da gara»

OLIMPIADI. L’azzurra è scivolata a circa tre quarti di pista nella mattinata di martedì 10 febbraio, quando era in ritardo di quattro decimi rispetto all’austriaca Ariane Raedler. Fortunatamente sta bene.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La caduta di Sofia Goggia nella combinata delle Olimpiadi 2026
La caduta di Sofia Goggia nella combinata delle Olimpiadi 2026

Caduta per Sofia Goggia nella discesa libera della combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurra è scivolata a circa tre quarti di pista nella mattinata di martedì 10 febbraio, quando era in ritardo di quattro decimi rispetto all’austriaca Ariane Raedler. Goggia fortunatamente si è rialzata autonomamente dopo la caduta.

«Sicuramente oggi non sono riuscita ad entrare in gara con lo stesso focus di domenica scorsa, nonostante mi sentissi bene nel riscaldamento non ho ricreato l’adrenalina da gara. Ho patito forse un po’ mentalmente la discesa di due giorni fa. Mi dispiace per Lara (Della Mea, con cui era in gara nella combinata a coppie ndr), le ho precluso la possibilità di provare lo slalom. Scusami Lara», ha detto l’azzurra. «Alle olimpiadi la gara può andare bene o male, oggi mi riposerò un po’ e cercherò di recuperare il focus soprattutto in vista giovedì del superG, che è sempre andato bene in stagione. Ce la metterò tutta», ha aggiunto la campionessa bergamasca.

L’americana Breezy Johnson ha chiuso in testa la prova della combinata a squadre femminile. La campionessa olimpica ha chiuso sei centesimi più veloce dell’austriaca Ariana Raedler, facendo la differenza ancora una volta nell’ultima parte di gara. Terza Laura Pirovano a 27 centesimi.

Nella seconda manche Mikaela Shiffrin debutterà sulle nevi italiane con un vantaggio minimo su Katharina Huber. Martina Peterlini tenterà di difendere il podio dalle inseguitrici, le più insidiose sono l’americana Paula Moltzan e l’austriaca Katharina Truppe, seguite da Emma Aicher che dopo l’argento in discesa per la combinata copre lo slalom. Chiamate alla rimonta le svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, che scattano dalla 12esima e 13esima posizione.

Caduta Sofia Goggia, distanti le sorelle Nicol Delago (decima) e Nadia Delago (20/a), che cedono il testimone alla 17enne Anna Trocker e alla 16enne Giada D’Antonio nella seconda manche. Attesa per la 30enne slovacca Petra Vlhova, campionessa olimpica in slalom a Pechino 2022, che torna due anni dopo un grave infortunio sulle nevi di casa.

