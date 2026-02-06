Milano Cortina, stasera la cerimonia d’apertura a San Siro

Il conto alla rovescia sta per scadere, venerdì 6 febbraio alle 20 inizia la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Lo show a San Siro, con numeri da record: un cast di 1.300 persone tra professionisti e volontari, provenienti da 27 paesi. Un «monster show», come l’ha definito il direttore creativo Marco Balich: sono previsti più di due miliardi di spettatori collegati in diretta da tutto il mondo.

I nomi più attesi

Sul palco si esibiranno più riconosciuti della scena artistica italiana e internazionale come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri.

Gli atleti

I due bracieri

E saranno due i bracieri, che terranno viva la Fiamma Olimpica per tutta la durata dei Giochi: a Milano, all’Arco della Pace, l’altro a Cortina, in piazza Dibona.

I numeri

Di grande importanza il lavoro dedicato a costumi, trucco e acconciature: 182 design originali, oltre 1.400 costumi realizzati, 1.500 paia di scarpe e 7.500 metri di tessuto, con il contributo di 110 make-up artist, 70 hair stylist e l’utilizzo di oltre 1.000 elementi di scena. La componente musicale ha visto il coinvolgimento di oltre 500 musicisti per la composizione delle colonne sonore originali, mentre la preparazione dell’evento ha richiesto oltre 700 ore di prove tra Milano, Cortina, Livigno, Predazzo e Arco della Pace.