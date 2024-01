Moioli ambiziosa a St. Moritz, il dt Pisoni: «Può fare bene»

Il terzo appuntamento stagionale dello snowboardcross va in scena a St. Moritz. Oggi le qualifiche per una prova individuale in cui, domani a partire dalle ore 12 (RaiSport), Michela Moioli vuole lasciare il segno. Seconda a Les Deux Alpes al debutto e vittoriosa nel Team Event di Cervinia con Omar Visintin (dopo la quinta piazza nell’individuale), l’alzanese si presenta in Svizzera desiderosa di dare nuova propulsione all’annata.