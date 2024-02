Moioli in Georgia, nel mirino il podio e la classifica di Coppa

A Gudauri, in Georgia, dunque l’obiettivo non può che essere quello di replicare – se possibile – anche nella competizione l’andamento impeccabile quando l’avversario è il cronometro. In Svizzera, ad esempio, in controllo fino a metà della finale è stato un piccolo errore a catapultarla nel «traffico» impedendole la stoccata da top 3. Il tracciato, su cui giovedì è già stata la più rapida nella sessione di training, è simile a quello svizzero perciò piuttosto gradito. Ed è proprio il riadattarsi alla bagarre è lo step che Miky ha nelle corde in questa tappa. Come conferma anche il direttore tecnico Cesare Pisoni: «Aver chiuso davanti a tutte – sottolinea – le tre qualifiche fin qui disputate significa esserci e godere della forma ideale. Assodato ciò, Moioli adesso deve ritrovare l’attitudine alla battaglia anche nelle batterie. Il risultato che merita è dietro l’angolo perché sta bene sul piano psicofisico e lo sta dimostrando. Speriamo arrivi il podio, lo meriterebbe. Al contempo l’auspicio è che anche Sofia Belingheri, smaltito il trauma cranico di St Moritz, traduca quanto di buono sta mettendo in scena in allenamento».